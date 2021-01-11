Жена Маска рассказала о наслаждении от заражения коронавирусом

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Канадская певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше), жена главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, заявила, что заразилась коронавирусом. Об этом она рассказала в своем Instagram -аккаунте.

32-летняя поп-артистка и мать восьмимесячного сына предпринимателя поделилась новостью в сторис своего Instagram 9 января.

«Наконец-то заболела коронавирусом, но, что странно, я наслаждаюсь лихорадкой», — написала она в публикации.

Исполнительница не уточняла, был ли у Маска или их ребенка положительный результат на коронавирусную инфекцию.