Беременная пассия Алибасова заявила, что получит 10 миллионов 

"Все знают, что ты хочешь! Ты хочешь загнать Бари в могилу и получить половину наследства! Ты знаешь, что я детализацию счета сделал? Ты 15 миллионов рублей сняла уже! А то, что я с мужиками твою переписку в компьютере нашел?".