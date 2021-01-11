Беременная пассия Алибасова заявила, что получит 10 миллионов 

Беременная возлюбленная 73-летнего Бари Алибасова Виктория Полторацкая заявила, что музыкальный продюсер выделит десять миллионов рублей на ребенка. Об этом она рассказала в эфире программы "На самом деле".
По словам молодой возлюбленной Алибасова, она будет претендовать и на наследство.
"У нас есть такая договоренность с Бари, что он при рождении мальчика или девочки оставит для ребенка 10 миллионов рублей. Я стану официальной его женой и, конечно, стану претендовать на часть наследства", — заявила Полторацкая.
Она также рассказала, что продюсер разрешает ей пользоваться его банковскими картами. Директор Алибасова Вадим Горожанкин обвинил девушку в том, что она уже сняла миллионы:
"Все знают, что ты хочешь! Ты хочешь загнать Бари в могилу и получить половину наследства! Ты знаешь, что я детализацию счета сделал? Ты 15 миллионов рублей сняла уже! А то, что я с мужиками твою переписку в компьютере нашел?".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Бари Алибасов попал в больницу с травмами.