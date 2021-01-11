Разина рассказала о новой схеме обмана артистов 

Бывшая солистка поп-группы «Мираж» Светлана Разина поведала о проблемах музыкальной индустрии в период пандемии и рассказала о новой схеме обмана артистов. Об этом она сообщила ФАН.

Разина пожаловалась на то, что музыкантам стало тяжело работать из-за нестабильной ситуации в мире. Она также рассказала о новой схеме концертного мошенничества, ставшей распространенной в период пандемии. По заявлению исполнительницы, эта форма обмана завязана на новом правиле о невозврате средств за отмененные выступления, которые просто переносят. «Я знаю о ситуациях, когда люди вывешивают несколько афиш подряд, собирают кассу и потом переносят эти концерты. Сами артисты даже не знают, что они где-то выступают, и, естественно, получается такой вечный микрозайм», — пояснила она.

Певица также поведала о том, что занята судебными разбирательствами с представителями коллектива «Мираж», так как ее сольные работы попали в репертуар группы.