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Разина рассказала о новой схеме обмана артистов 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Разина рассказала о новой схеме обмана артистов
Фото: Lenta.ru
Бывшая солистка поп-группы «Мираж» Светлана Разина поведала о проблемах музыкальной индустрии в период пандемии и рассказала о новой схеме обмана артистов. Об этом она сообщила ФАН.
Разина пожаловалась на то, что музыкантам стало тяжело работать из-за нестабильной ситуации в мире. Она также рассказала о новой схеме концертного мошенничества, ставшей распространенной в период пандемии. По заявлению исполнительницы, эта форма обмана завязана на новом правиле о невозврате средств за отмененные выступления, которые просто переносят. «Я знаю о ситуациях, когда люди вывешивают несколько афиш подряд, собирают кассу и потом переносят эти концерты. Сами артисты даже не знают, что они где-то выступают, и, естественно, получается такой вечный микрозайм», — пояснила она.
Певица также поведала о том, что занята судебными разбирательствами с представителями коллектива «Мираж», так как ее сольные работы попали в репертуар группы.

«У нас суды с композитором "Миража": вечная история, все одно и то же. Все, что касалось "Миража" и всех его выходцев, — у всех одни и те же новости. Вечные какие-то тяжбы вместо того, чтобы заниматься творчеством», — призналась Разина.

Поп-группа «Мираж» была основана в 1986 году. Состав коллектива неоднократно менялся. Вокалистками группы были такие певицы, как Наталья Ветлицкая, Ирина Салтыкова, Маргарита Суханкина и Татьяна Овсиенко. Наиболее известными песнями считаются «Музыка нас связала» и «Наступает ночь».
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