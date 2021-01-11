Разина рассказала о новой схеме обмана артистов 

Бывшая солистка группы "Мираж" Светлана Разина рассказала, как обманывают артистов во время пандемии. Об этом сообщает ФАН.
По словам певицы, стала распространена новая схема концертного мошенничества. Так, появилось правило о невозврате средств за отмененные выступления, перенесенные на другую дату.
"Я знаю о ситуациях, когда люди вывешивают несколько афиш подряд, собирают кассу и потом переносят эти концерты. Сами артисты даже не знают, что они где-то выступают, и, естественно, получается такой вечный микрозайм", — рассказала Разина.
Кроме того, она заявила, что судится с представителями группы "Мираж", в репертуар которой попали сольные работы певицы:
"Вечные какие-то тяжбы вместо того, чтобы заниматься творчеством".
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