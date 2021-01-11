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Разина рассказала о новой схеме обмана артистов 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Разина рассказала о новой схеме обмана артистов
Фото: globallookpress.com
Бывшая солистка группы "Мираж" Светлана Разина рассказала, как обманывают артистов во время пандемии. Об этом сообщает ФАН.
По словам певицы, стала распространена новая схема концертного мошенничества. Так, появилось правило о невозврате средств за отмененные выступления, перенесенные на другую дату.

"Я знаю о ситуациях, когда люди вывешивают несколько афиш подряд, собирают кассу и потом переносят эти концерты. Сами артисты даже не знают, что они где-то выступают, и, естественно, получается такой вечный микрозайм", — рассказала Разина.

Кроме того, она заявила, что судится с представителями группы "Мираж", в репертуар которой попали сольные работы певицы:

"Вечные какие-то тяжбы вместо того, чтобы заниматься творчеством".

Ранее "Рамблер" сообщал, что беременная пассия Алибасова заявила, что получит 10 миллионов.
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Звёзды , Светлана Разина
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