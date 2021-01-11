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На слуху: Ефремов готовится к концу актерской карьеры 

Анна Арсеньева 2 часа назад
На слуху: Ефремов готовится к концу актерской карьеры
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

"Людям так интересно чужое горе"

@anna_zavorotnyuk
Анна Заворотнюк резко высказалась в адрес подписчиков, требующих показать фото больной Анастасии Заворотнюк. Около полутора лет назад стало известно о том, что у актрисы обнаружили злокачественную опухоль мозга.
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Как звезды провели новогодние каникулы

@fkirkorov
Новогодние каникулы остались позади. Осталось только предаваться воспоминаниям и пересматривать фото с праздников. Нашим звездам тоже есть что посмотреть и что вспомнить. Многие из них провели новогодние праздники не в снежной России, а на берегу океана.
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Жена Маска рассказала о наслаждении от заражения коронавирусом

Канадская певица Граймс, жена главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, заявила, что заразилась коронавирусом. 32-летняя поп-артистка и мать восьмимесячного сына написала, что "наслаждается лихорадкой".
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Ефремов готовится к концу актерской карьеры

Михаил Ефремов написал письму младшему сыну Сергея Захарова, который погиб по вине актера в ДТП. В обращении к сыну погибшего артист признался, что готов к завершению актерской карьеры.
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Универсальный опрос для на слуху, если в заг текст из кино:

Причиной смерти матери Панина стала тяжелая болезнь

Накануне стало известно о кончине Татьяны Власовой. Женщина умерла пятого января, но ее близкие предпочитали не распространяться об этом. Факт смерти матери Панина СМИ подтвердила Лолита Милявская.
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Видео дня. Что стало с забытыми звездами 90-х
Женский форум
Звёзды , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Татьяна Власова , Лолита Милявская , Анастасия Заворотнюк , Анна Заворотнюк , SpaceX , РИА Новости
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