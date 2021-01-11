На слуху: Ефремов готовится к концу актерской карьеры 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк резко высказалась в адрес подписчиков, требующих показать фото больной Анастасии Заворотнюк . Около полутора лет назад стало известно о том, что у актрисы обнаружили злокачественную опухоль мозга.

@fkirkorov

Новогодние каникулы остались позади. Осталось только предаваться воспоминаниям и пересматривать фото с праздников. Нашим звездам тоже есть что посмотреть и что вспомнить. Многие из них провели новогодние праздники не в снежной России, а на берегу океана.

Канадская певица Граймс, жена главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, заявила, что заразилась коронавирусом. 32-летняя поп-артистка и мать восьмимесячного сына написала, что "наслаждается лихорадкой".

Михаил Ефремов написал письму младшему сыну Сергея Захарова , который погиб по вине актера в ДТП. В обращении к сыну погибшего артист признался, что готов к завершению актерской карьеры.

Универсальный опрос для на слуху, если в заг текст из кино: