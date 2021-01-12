Павел Прилучный в конце ноября пострадал во время драки с калининградским бизнесменом. Как пишет КП , у мужчины оказались повреждены лицевые кости и нерв. Из-за этого лицо знаменитости немного перекосило. Тем не менее, мужчина не стал бросать работу и продолжил начатые ранее съемки.

В личном блоге Павел снял себя крупным планом во время кинопроцесса. На видео он предстает в синяках и ссадинах. И они, конечно, могут появиться благодаря профессиональному гриму. Однако невооруженным глазом также видно, что у Прилучного появилась асимметрия лица. Когда актер говорит, его лицо перекашивается и рот ведет в одну сторону.

Поклонники и близкие артиста надеются, что процесс лечения решит эту проблему. Во время отдыха на Мальдивах его маленькая дочь Мия, к примеру, даже съела огромную чашку супа «за папу».

Девочка пожелала родителю, чтобы его глазки как можно скорее стали здоровыми. Смотрите также