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Прилучный крупным планом показал перекошенное лицо через месяц после драки 

Teleprogramma.pro 33 минуты назад
Павел Прилучный в конце ноября пострадал во время драки с калининградским бизнесменом. Как пишет КП, у мужчины оказались повреждены лицевые кости и нерв. Из-за этого лицо знаменитости немного перекосило. Тем не менее, мужчина не стал бросать работу и продолжил начатые ранее съемки.
В личном блоге Павел снял себя крупным планом во время кинопроцесса. На видео он предстает в синяках и ссадинах. И они, конечно, могут появиться благодаря профессиональному гриму. Однако невооруженным глазом также видно, что у Прилучного появилась асимметрия лица. Когда актер говорит, его лицо перекашивается и рот ведет в одну сторону.
Поклонники и близкие артиста надеются, что процесс лечения решит эту проблему. Во время отдыха на Мальдивах его маленькая дочь Мия, к примеру, даже съела огромную чашку супа «за папу».
Девочка пожелала родителю, чтобы его глазки как можно скорее стали здоровыми. Смотрите также
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Звёзды , Видео , Павел Прилучный
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