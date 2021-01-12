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Как живет брутальный исполнитель хита 90-х Position №2 Кай Метов 

WMJ.ru 3 часа назад
Музыкант и предприниматель ведет активную творческую жизнь и дает выступления даже в пандемию.
Музыкант и предприниматель ведет активную творческую жизнь и дает выступления даже в пандемию.
1/6  Музыкант и предприниматель ведет активную творческую жизнь и дает выступления даже в пандемию.
Фото: @kay_metov
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Брутальный голос Кая Метова в 90-х годах волновал ни одно женское сердце. Не поверишь, это происходит и сейчас: у исполнителя выходят новые альбомы, он гастролирует по стране, а армия поклонниц по-прежнему прирастает. На его страницу в Instagram подписано больше 40 тысяч человек.
2/6  Брутальный голос Кая Метова в 90-х годах волновал ни одно женское сердце. Не поверишь, это происходит и сейчас: у исполнителя выходят новые альбомы, он гастролирует по стране, а армия поклонниц по-прежнему прирастает. На его страницу в Instagram подписано больше 40 тысяч человек.
Фото: @kay_metov
Кай Метов продолжает гастролировать. В отличие от большинства артистов он ездит и по небольшим городам, а также выступает и в залах, заполненных на 50% (ограничения в связи с пандемией).
3/6  Кай Метов продолжает гастролировать. В отличие от большинства артистов он ездит и по небольшим городам, а также выступает и в залах, заполненных на 50% (ограничения в связи с пандемией).
Фото: Starface
Он активно общается с поклонниками в соцсетях и даже делится мемами со своим участием.
4/6  Он активно общается с поклонниками в соцсетях и даже делится мемами со своим участием.
Фото: @kay_metov
Параллельно с творчеством и гастролями Кай Метов занимается бизнесом. Еще несколько лет назад он владел клубом «Кай Метов», который располагался в гостинице «Метрополь».
5/6  Параллельно с творчеством и гастролями Кай Метов занимается бизнесом. Еще несколько лет назад он владел клубом «Кай Метов», который располагался в гостинице «Метрополь».
Фото: Starface
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В 2020 году певец рассказал о том, что готовится к свадьбе. В программе «Судьба человека» Кай Метов объявил, что его избранницей является актриса Анастасия Рожкова, которая младше артиста на 28 лет.
6/6  В 2020 году певец рассказал о том, что готовится к свадьбе. В программе «Судьба человека» Кай Метов объявил, что его избранницей является актриса Анастасия Рожкова, которая младше артиста на 28 лет.
Фото: Starface
Музыкант и предприниматель ведет активную творческую жизнь и дает выступления даже в пандемию.
Брутальный голос Кая Метова в 90-х годах волновал ни одно женское сердце. Не поверишь, это происходит и сейчас: у исполнителя выходят новые альбомы, он гастролирует по стране, а армия поклонниц по-прежнему прирастает. На его страницу в Instagram подписано больше 40 тысяч человек.
С такими цифрами даже неловко употреблять расхожую формулировку «куда пропала звезда 90-х». Кажется, Кай Метов был, есть и будет. И в доказательство — свежий клип, который 56-летний певец и композитор выпустил в столь тяжелом для большинства артистов 2020 году.
Кай Метов продолжает гастролировать. В отличие от большинства артистов он ездит и по небольшим городам, а также выступает и в залах, заполненных на 50% (ограничения в связи с пандемией). Он активно общается с поклонниками в соцсетях и даже делится мемами со своим участием.
Параллельно с творчеством и гастролями Кай Метов занимается бизнесом. Еще несколько лет назад он владел клубом «Кай Метов», который располагался в гостинице «Метрополь». Публикуя пост в память о дизайнере Пьере Кардене, который скончался в конце 2020 года, артист уточнил, что модельер часто проводил в его заведении автопати после своих показов. Также известно, что Метов занимался бизнесом, связанным с производством косметики.
В 2020 году певец рассказал о том, что готовится к свадьбе. В программе «Судьба человека» Кай Метов объявил, что его избранницей является актриса Анастасия Рожкова, которая младше артиста на 28 лет. Ранее девушка рассказала, почему ее не смущает разница в возрасте. И Метов, и Рожкова отметили, что постараются сыграть свадьбу тайно, чтобы избежать лишнего внимания, а уже потом расскажут о ней поклонникам певца.
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