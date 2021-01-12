Воеводина показала подросшего сына от экс-короля Малайзии 

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28-летняя модель Оксана Воеводина показала фотографию своего подросшего сына Леона. Напомним, отец ребенка — король Малайзии Мухаммад V, с которым девушка разорвала отношения, едва сыграв пышную свадьбу.

Сам король убежден, что Воеводина родила ребенка от другого мужчины и не хочет признавать мальчика. Но Оксана не оставляет надежды, что Мухаммад V поменяет свое мнение.

@rihanapetra

Недавно Оксана опубликовала снимок с сыном, который подписала:

"Леончик вернулся на страницу и я с радостью буду делиться с вами его новыми фотографиями".

Подрастающий принц все больше становится похож на отца. Сходство видно невооруженным глазом. В комментариях к снимку подписчики Воеводиной пишут: