Воеводина показала подросшего сына от экс-короля Малайзии 

28-летняя модель Оксана Воеводина показала фотографию своего подросшего сына Леона. Напомним, отец ребенка — король Малайзии Мухаммад V, с которым девушка разорвала отношения, едва сыграв пышную свадьбу.
Сам король убежден, что Воеводина родила ребенка от другого мужчины и не хочет признавать мальчика. Но Оксана не оставляет надежды, что Мухаммад V поменяет свое мнение.
@rihanapetra
Недавно Оксана опубликовала снимок с сыном, который подписала:
"Леончик вернулся на страницу и я с радостью буду делиться с вами его новыми фотографиями".
Подрастающий принц все больше становится похож на отца. Сходство видно невооруженным глазом. В комментариях к снимку подписчики Воеводиной пишут:
"Копия папы. Жаль, что папа королевских кровей оказался трусом. Счастья вам с сынишкой".
Ранее "Рамблер" писал, что звезда "Дома-2" оказалась в тюрьме из-за капризов бойфренда.