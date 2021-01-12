Звездные девушки, которых не отличить после пластики 

Многие девушки в погоне за славой и богатством решают изменить свою внешность. Кто-то немного корректирует ее для того, чтобы скрыть возрастные изменения или расправиться с комплексами, а другие делают полный "тюнинг" лица под стандарты красоты.

В погоне за определенной внешностью девушки теряют свою индивидуальность, из-за чего получается, что многие звезды оказываются одинаковыми. Человек, не знакомый с шоу-бизнесом, не сможет отличить их друг от друга.

Пухлые губы, маленький нос, пышные ресницы и длинные прямые темные волосы — все эти детали внешности есть у каждой пятой девушки.