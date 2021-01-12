Звезды, решившиеся на поздний брак 

Голливуд — не самое романтическое место на земле. Его обитатели мечтают о мировой славе, а достижение личного счастья часто оставляют на потом. Мы собрали топ-8 примеров звезд, которые решились на поздний брак… и не прогадали.

Впервые к алтарю звезда сериала «Друзья» пошла в возрасте 30 лет, но, как мы знаем, тот опыт построения семьи с Брэдом Питтом оказался для актрисы не самым удачным и увенчался громким расставанием. Восстановившись после развода с Питтом, Дженнифер год встречалась с американским музыкантом Джоном Майером , но ни во что серьезное этот роман не перерос.

В 2011 году на съемочной площадке Энистон познакомилась со своим вторым мужем Джастином Теру. Актер с репутацией отшельника внезапно преобразился рядом с жизнерадостной Джен — счастливые и влюбленные, они все чаще появлялись на публике, а через 4 года официально оформили свои отношения. На тот момент актрисе было 46 лет, а ее избраннику — 44. Вопреки образу идеальной пары, в 2017 году артисты объявили о своем разводе, но до сих пор уверяют поклонников, что остались хорошими друзьями. Это подтверждает и трогательное общение между экс-супругами: они зовут друг друга на праздники, переписываются в соцсетях и вспоминают о своем браке с большим уважением.

Камерон Диаз и Бенджи Мэдден

На протяжении нескольких десятилетий у Диаз была репутация едва ли не главной сердцеедки Голливуда. Перед ее чарами не могли устоять такие красавцы, как Джаред Лето , Мэтт Дилан и Джастин Тимберлейк . Несмотря на бурную личную жизнь, ни одни из этих отношений так и не увенчались официальным походом в ЗАГС. Сама актриса отшучивалась, что считает себя слишком независимой для того, чтобы мечтать о создании семьи, но в 2015 году ей пришлось изменить собственным принципам.

В возрасте 42 лет Диаз вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена и постигла все прелести семейной жизни, а в декабре 2019 года 47-летняя звезда впервые стала мамой. Актриса родила дочь, которую назвала Рэддикс Хлое Вайлдфлауэр Мэдден. После появления на свет малышки Камерон и вовсе перестала выходить в свет. За жизнью знаменитости поклонники могут наблюдать только по снимкам папарацци.

В то время как журналисты и коллеги актера десятилетиями гадали, найдется ли в мире женщина, которая сможет покорить Клуни настолько, что он захочет связать себя узами брака, сам артист неожиданно для всех собрался под венец в сентябре 2014 года — меньше, чем через год после начала отношений с британской юристкой Аламуддин. На момент торжества звезде трилогии про друзей Оушена было 53 года.

Влюбленные сыграли шикарную свадьбу в Риме, а провел церемонию бракосочетания близкий друг Джорджа и экс-мэр итальянской столицы Вальтер Вельтрони . Гости свадебной церемонии, заселенные в лучший пятизвездочный отель Рима, гуляли вместе с молодоженами на протяжении 4 дней, а само торжество обошлось Клуни в $4,6 млн Тремя годами позже голливудская звездная семья увеличилась в два раза — у пары родилась двойня.

Ричард Гир и Алехандра Силва

Звезда фильма «Красотка» был женат не единожды: его первой супругой стала супермодель Синди Кроуфорд , а второй женой актера была его коллега Кэри Лоуэлл , брак с которой продлился 14 лет. В 2016 году супруги расстались, но Гир не долго тосковал в одиночестве.

Двумя годами позже Ричард решил доказать собственным примером истинность выражения о том, что настоящей любви все возрасты покорны — в возрасте 69 лет он в третий раз пошел к алтарю. На этот раз его избранницей стала женщина далекая от мира шоу-бизнеса, публицистка Алехандра Сильва. Как знать, возможно, звездная чета сумеет подтвердить и мысль о том, что бог любит троицу.

Синтия Никсон и Кристин Маринони

Незабываемая Миранда из сериала «Секс в большом городе» не просто решилась на поздний брак, но и сумела этим союзом полностью переосмыслить себя. С 1988 по 2003 год Синтия состояла в гетеросексуальных отношениях с преподавателем английского языка Дэнни Мозесом, от которого родила двоих детей. Аккурат к моменту окончания сериала «Секс в большом городе» закончились и отношения Никсон с Мозесом — а все потому, что актриса осознала свою гомосексуальность и начала встречаться с активисткой Кристин Маринони.

У женщин оказалось много общего — по признанию Синтии, о лучшей соратнице, чем Кристин, невозможно и мечтать. После 8 лет отношений, в мае 2012 года, влюбленные официально оформили свои отношения. Никсон на момент свадьбы было 48 лет, а годом ранее у пары родился сын Макс. Вот уж точно — никогда не поздно начать жить так, как велит твое сердце.

Отношения Брюса Уиллиса и Деми Мур долгие годы считались в Голливуде идеальными — пара была неразлучна, с удовольствием воспитывала трех дочерей и всегда проявляла завидную взаимоподдержку. Доходило до того, что, когда Мур ради роли в картине «Солдат Джейн» была вынуждена подстричься налысо, распрощаться с волосами решил и Брюс Уиллис — из чувства солидарности с женой. Тем удивительнее было неожиданное расставание актеров, но долго скучать в одиночестве им не довелось.

Пока Деми строила личное счастья с Эштоном Катчером , Брюс также не стал пускаться во все тяжкие, а проявил себя как зрелый человек, который четко понимает, чего хочет. В 2004 году он перестал скрывать свой роман с моделью Эммой Хеминг, а пятью годами позже влюбленные сыграли тихую свадьбу, на которую, кстати, позвали и Мур с Катчером. На момент торжественной церемонии звезде «Крепкого орешка» было 54 года, а его избраннице — 31.

Эми Адамс и Даррен Ле Галло

Шестикратная номинантка на премию «Оскар» всегда тщательно скрывала от общественности свою личную жизнь. Каждый раз, отвечая на бестактные вопросы журналистов о своем статусе холостячки (несмотря на длительный роман с актером и художником Дарреном Ле Галло), Адамс признавалась, что официальное оформление отношений не является для нее чем-то принципиальным.

Все изменилось в 2015 году, когда 41-летняя актриса все же сыграла свадьбу. Примечательно, что одним из свидетелей церемонии была 4-летняя дочь актеров Авиана. Неизвестно, что послужило главным толчком к решению оформить свой союз официально: то ли появилось свободное время в напряженном графике Эми, то ли дочь звезд настаивала на том, чтобы родители наконец-то сыграли свадьбу, как того требует традиция.

У Харрисона Форда многое в жизни случилось в достаточно зрелом возрасте — свою карьеру в Голливуде он начал после 30, а личное счастье обрел в возрасте 68 лет. До встречи с Калистой Флокхарт исполнитель роли Индианы Джонса был дважды женат, но оба брака закончились разводом. После второго расставания в 2001 году артист оставил попытки построить счастливую семью, но именно в тот момент, когда он никого не искал намеренно, судьба подарила ему знакомство с Калистой, которая оказалась младше его на 14 лет.

У пары также есть общий сын Лиам, которого Флокхарт усыновила еще до брака с Фордом. Тем не менее актер принял ребенка и воспитывает его как родного сына. В 2020 году Калиста и Харрисон отпраздновали 10-ю годовщину свадьбы.