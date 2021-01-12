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«Для меня не имел значения семейный статус»: бывшая жена Меладзе объяснила, почему отпустила его 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Бывшая жена Валерия Меладзе объяснила, почему отпустила его
Фото: @irinameladze_
Бывшая жена известного музыканта Валерия Меладзе Ирина Малухина высказалась в Instagram на тему, которая волнует многих женщин, живущих в несчастливых браках. Ирина четко дала понять, что никогда не стала бы держаться за больные отношения. Она не понимает тех дам, которым важен статус, а не качество собственной жизни.
Малухина призналась, что ей становится душно рядом с женщинами, которые приносят себя в жертву несчастливому браку, только потому что общество навязало им некий жизненный стандарт.
«Для меня никогда не имел значение «семейный статус», а интересовало только качество отношений, и я ни разу не пожалела, что потеряла оный. Сегодня моя жизнь намного интереснее, чем когда-либо. Не бойтесь жить самостоятельно!» — призвала своих подписчиц Ирина Малухина.
Напомним, Валерий Меладзе и его жена Ирина развелись в 2014 году. Певец ушел из семье к Альбине Джанабаевой, которая к тому моменту уже родила от него сына Костю.
Ирина Малухина тяжело перенесла крах семьи, считая, что муж ее предал.
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