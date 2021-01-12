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На слуху: Бородиной и Бузовой резко урезали гонорар 

Диана Товсепова 3 часа назад
На слуху: Бородиной и Бузовой резко урезали гонорар
Фото: Кадр из передачи
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Экс-супруга Меладзе призналась, почему отпустила его

@irinameladze_
Личная жизнь певца Валерия Меладзе никогда не была простой. Сейчас его бывшая жена Ирина Малухина высказалась в Instagram о тяжелом расставании и решении отпустить любимого мужа.
Женщина объяснила, что держаться за больные отношения не стала бы никогда. При этом она не понимает женщин, которые больше ценят свой статус жены, чем качество своей жизни. Она объяснила, что рядом с женщинами, приносящими себя в жертву несчастливому браку, ей становится душно, ведь они делают это потому, что общество навязало им такие "правила".
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Сына Валерии облили алкоголем на концерте

@arseniy_shulgin
Арсения Шульгина, сына певицы Валерии, облили алкоголем. Об этом он рассказал в своем Instagram.
Шульгин рассказал о том, как посетил концерт рэпера Моргенштерна в Сочи.
Оказалось, что неизвестный прямо во время концерта плеснул в лицо Арсению алкогольным напитком.
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Российская модель показала подросшего сына от экс-короля Малайзии

@rihanapetra
28-летняя модель Оксана Воеводина показала фотографию своего подросшего сына Леона. Напомним, отец ребенка — король Малайзии Мухаммад V, с которым девушка разорвала отношения, едва сыграв пышную свадьбу.
Сам король убежден, что Воеводина родила ребенка от другого мужчины и не хочет признавать мальчика. Но Оксана не оставляет надежды, что Мухаммад V поменяет свое мнение.
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Бородиной и Бузовой вдвое урезали зарплату

Кадр из передачи
После закрытия телешоу "Дом-2" зарплаты Ольги Бузовой и Ксении Бородиной снизились почти в два раза. Теперь каждая будет получать около миллиона рублей в месяц. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Точные суммы выплат будут зависеть от от количества эфиров шоу "Бородина против Бузовой". Напомним, что эта телепередача продолжит выходить на экраны.
Универсальный опрос для на слуху, если в заг текст из кино:
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Сафронов рассказал о переоценке коллег после увольнения

@safronov_sergey
Сергей Сафронов, бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ, признался в своем Instagram, что сильно ошибался в своем окружении.
Оказывается, знаменитый иллюзионист всегда считал шоу-бизнес настоящим клубком змей, в котором не могут существовать искренность и дружба. Однако неприятности, произошедшие в его жизни, показали, что это не так. В частности, в конце 2020-го Сафронова отстранили от ведения «Битвы экстрасенсов» после того, как всплыла информация о том, что он якобы брал взятки за "продвижение" экстрасенсов в шоу. При этом в конце года и Сергей, и его два брата разом заболели.
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Видео дня. Как звезды встретили Новый год
Женский форум 1
Звёзды , Арсений Шульгин , Валерий Меладзе , Оксана Воеводина , Ксения Бородина , Сергей Сафронов
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