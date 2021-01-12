Экс-супруга Меладзе призналась, почему отпустила его 

Личная жизнь певца Валерия Меладзе никогда не была простой. Сейчас его бывшая жена Ирина Малухина высказалась в Instagram о тяжелом расставании и решении отпустить любимого мужа.

Женщина объяснила, что держаться за больные отношения не стала бы никогда. При этом она не понимает женщин, которые больше ценят свой статус жены, чем качество своей жизни. Она объяснила, что рядом с женщинами, приносящими себя в жертву несчастливому браку, ей становится душно, ведь они делают это потому, что общество навязало им такие "правила".

"Для меня никогда не имел значение "семейный статус", а интересовало только качество отношений, и я ни разу не пожалела, что потеряла оный. Сегодня моя жизнь намного интереснее, чем когда-либо. Не бойтесь жить самостоятельно!" — призвала своих подписчиц Ирина Малухина.

Валерий Меладзе развелся с Ириной в 2014 году. Знаменитый певец ушел из семьи к своей коллеге Альбине Джанабаевой, которая к тому моменту уже родила ему сна.