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Как живет и выглядит кумир девчонок 90-х Андрей Державин 

WMJ.ru 4 часа назад
Как живет и выглядит Андрей Державин
Фото: WMJ.RU
57-летний Андрей Державин начал путь к славе в 1980-е.
В 1985 году Державин вместе с институтскими друзьями по институту организовал группу «Сталкер» в Ухте.
В 1990 году Державин и группа «Сталкер» стали победителями Всесоюзного фестиваля «Песня Года» с песней «Не плачь, Алиса!», и после этого яркий голубоглазый Державин был обречен стать кумиром девчонок 1990-х. Хиты шли каскадом: «Песня про Брата», «Журавли», «Наташа», «Та, которая уходит в дождь».

Больше всего на свете хотелось выспаться, принять горячий душ и как можно скорее вернуться домой. По дому тосковал страшно, ведь там меня ждали жена и маленький сын, которого я видел только новорожденным. Из-за наших бесконечных разъездов я пропустил его первую улыбку, первые шаги и даже первое слово. Сердце мое сжималось от тоски,

— вспоминает Державин о своих первых гастролях, прошедших еще в 1980-е.
В 1999 Державин завершил сольную карьеру, а в 2000 стал клавишником в группе «Машина Времени», с которой давно дружил. Сейчас он пишет музыку для кино и мультфильмов, выпускает собственные новые песни, а выглядит и сейчас впечатляюще, пускай задорную челку и сменила наголо бритая голова. Многие поклонницы, которых у Державина и сейчас немало, сравнивают его с Томом Крузом.
@andrey_derzhavin
Однако на его внимание многочисленные почитательницы таланта Державина надеялись зря: к расцвету своей славы Державин был женат, супруга Елена, подарившая ему в 1986 году сына Владислава, в 2005 родила дочь Анну.
Кстати, у Владислава, также музыканта, уже есть собственная семья, и Державин не только отец, но и дед.
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