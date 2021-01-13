Хмельницкая вспомнила свой роман с Кончаловским 

«Он взял телефон у наших знакомых. Мы встретились. Все было просто и недолго. Мы были молоды. Никто не думал, чтобы создавать семью. Это был легкий роман. Но у нас не было никаких серьезных мыслей. Это была юность, молодость и без каких-то серьезных планов»,