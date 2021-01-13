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Газманов рассказал поклонникам о несчастной любви 

runews24.ru 3 часа назад
Газманов рассказал поклонникам о несчастной любви
Фото: Runews24.ru
Известный российский певец Родион Газманов впервые рассказал своим фолловерам в том, что самые лучшие свои песни писал после расставаний с девушками. Разрыв отношений он назвал мощным творческим «допингом».
Он редко делится с фанатами подробностями личной жизни и отметил, что никогда не рассказывал им о случаях несчастной любви, которые ему пришлось пережить не раз. Теперь же Родион написал откровенный монолог по этому поводу в своем аккаунте Instagram.
Газманов-младший отметил, что песни «Гравитация» и «Парами» он писал в состоянии боли из-за расставания с девушкой. Конец отношений музыкант сравнил со снятием с себя кожи, когда все чувства обнажаются.
Родион подчеркнул, что со временем боль притупляется, а «допинг» перестает действовать. Он выразил надежду, что со временем найдет ему замену, но пока применяет то, что есть.
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Звёзды , Родион Газманов
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