Газманов рассказал поклонникам о несчастной любви 

Известный российский певец Родион Газманов впервые рассказал своим фолловерам в том, что самые лучшие свои песни писал после расставаний с девушками. Разрыв отношений он назвал мощным творческим «допингом».

Он редко делится с фанатами подробностями личной жизни и отметил, что никогда не рассказывал им о случаях несчастной любви, которые ему пришлось пережить не раз. Теперь же Родион написал откровенный монолог по этому поводу в своем аккаунте Instagram.

Газманов-младший отметил, что песни «Гравитация» и «Парами» он писал в состоянии боли из-за расставания с девушкой. Конец отношений музыкант сравнил со снятием с себя кожи, когда все чувства обнажаются.

Родион подчеркнул, что со временем боль притупляется, а «допинг» перестает действовать. Он выразил надежду, что со временем найдет ему замену, но пока применяет то, что есть.