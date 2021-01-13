«Нельзя осуждать тех, у кого есть возможности»: Пригожин о туризме в пандемию

Множество звезд российского шоу-бизнеса провели новогодние каникулы в теплых странах, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, в частности Пригожин с Валерией несколько месяцев жили в Дубае, и там совмещали отдых с работой.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал «Газете.ру», что выезжая в ОАЭ, всем пассажирам необходимо предоставить результаты тестирования на COVID-19, затем повторное исследование нужно пройти по прибытии. В случае положительного результата туриста отправляют на карантин, то же самое происходит в Москве.

«Здесь главный вопрос — ответственность каждого»,

— считает продюсер.

Пригожин добавил, что безопасность для них с Валерией является приоритетом. При этом он отметил, что не видит смысла жизни без работы и путешествий.

Продюсер подчеркнул, что не рассматривает пандемию как смертельный приговор или повод бояться, сидеть дома и копить деньги.

«Нельзя использовать пандемию как сведение счетов, агрессию друг против друга. Нельзя осуждать тех, у кого есть возможности, и не любить тех, у кого их нет»,

— заключил Пригожин.