Хмельницкая вспомнила свой роман с Кончаловским 

Актриса Алена Хмельницкая в студии программы «Судьба человека» вспомнила о своем романе с режиссером Егором Кончаловским.
Женщина рассказала, что их первое знакомство произошло не очень романтично.
«Мимо «Ленкома» проезжала машина, набитая молодежью. Там сидел Степа Михалков, Егор Кончаловский. Они просто остановились. Они сказали: «А это ты. А мы думали какая-то симпатичная девушка. Извини, но посадить нам тебя некуда. Пока».
Однако Кончаловский все-таки разглядел что-то красивое в очертаниях лица незнакомки.
«Он взял телефон у наших знакомых. Мы встретились. Все было просто и недолго. Мы были молоды. Никто не думал, чтобы создавать семью. Это был легкий роман. Но у нас не было никаких серьезных мыслей. Это была юность, молодость и без каких-то серьезных планов».
Ранее "Рамблер" сообщал об актрисе, чей отец оказался фашистом.