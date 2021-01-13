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Хмельницкая вспомнила свой роман с Кончаловским 

Даня Виттиг 3 часа назад
Хмельницкая вспомнила свой роман с Кончаловским
Фото: кадр из фильма "Сердца трех"
Актриса Алена Хмельницкая в студии программы «Судьба человека» вспомнила о своем романе с режиссером Егором Кончаловским.
Женщина рассказала, что их первое знакомство произошло не очень романтично.

«Мимо «Ленкома» проезжала машина, набитая молодежью. Там сидел Степа Михалков, Егор Кончаловский. Они просто остановились. Они сказали: «А это ты. А мы думали какая-то симпатичная девушка. Извини, но посадить нам тебя некуда. Пока».

Однако Кончаловский все-таки разглядел что-то красивое в очертаниях лица незнакомки.

«Он взял телефон у наших знакомых. Мы встретились. Все было просто и недолго. Мы были молоды. Никто не думал, чтобы создавать семью. Это был легкий роман. Но у нас не было никаких серьезных мыслей. Это была юность, молодость и без каких-то серьезных планов».

Ранее "Рамблер" сообщал об актрисе, чей отец оказался фашистом.
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