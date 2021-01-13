Пригожин призвал не осуждать тех, у кого есть средства на жизнь

Несмотря на пандемию коронавируса, многие знаменитости провели изоляцию в теплых странах. Например, Пригожин с Валерией жили в Дубае, где совмещали отдых с работой.

В своем интервью «Газете.ру» продюсер рассказал, что выезжая в ОАЭ, всем пассажирам необходимо предоставить результаты тестирования на COVID-19.

Повторное исследование нужно пройти по прибытии. В случае положительного результата туриста отправляют на карантин, то же самое происходит в Москве.

«Здесь главный вопрос — ответственность каждого», — считает продюсер.

Пригожин отметил, что не видит смысла жизни без работы и путешествий. Он также подчеркнул, что не рассматривает пандемию как смертельный приговор или повод бояться, сидеть дома и копить деньги.