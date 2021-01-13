Почему Тарзан в 90-е развелся со своей первой женой 

Наташа Королева стала для Сергея Глушко (Тарзана) второй женой. До этого он уже был обручен с другой женщиной. Несмотря на то, что про его первую супругу известно не так много, он ее никогда не скрывал. "Рамблер" рассказывает, как живет первая жена Тарзана.

Карьера военного

Отец Тарзана служил на космодроме «Плесецк» и хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Несмотря на то, что Тарзан занимался творчеством, он все-таки поступил в Военный инженерный институт имени А. Ф. Можайского. После получения образования он работал на космодроме «Плесецк» в городе Мирный.

Именно в Мирном он познакомился со своей первой супругой Еленой Переведенцевой. В 1992 году они поженились, Глушко дали квартиру от космодрома, где жили молодожены. Как рассказывал сам Тарзан, денег не хватало, поэтому он был вынужден подрабатывать: торговал и работал зазывалой в магазине.

Развод

Спустя пять лет замужества супруги разошлись. Официально брак был расторгнут в 1997 году. Сами бывшие возлюбленные говорят, что их чувства не смогли пережить финансовые трудности. В 90-е годы было особенно тяжело, несмотря на дополнительную работу Тарзана. Пера развелась, а Глушко уехал в Москву в поисках заработка, так как не видел дальнейших перспектив в Мирном. Свою квартиру он оставил бывшей жене.

Как сейчас живет первая жена Тарзана

Елена Переведенцева/ok.ru

Елена Переведенцева вновь вышла замуж спустя месяц после расставания со звездой. Однако второй брак тоже быстро распался. Своего мужчину она нашла в третий раз. С ним она вместе до сих пор и воспитывает взрослую дочь.

Женщина продолжает работать на космодроме, и иногда дает интервью о своем звездном экс-супруге. О прошлом она говорит спокойно, так как с Тарзаном они расстались по обоюдному согласию.