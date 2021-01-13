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Певица Варвара рассказала, что из-за коронавируса стала выступать в ресторанах 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Певица Варвара сообщила, что из-за COVID-19 стала выступать в ресторанах
Фото: @varvaramusic
Ушедший 2020 год для многих артистов был очень тяжелым. Из-за запретов и ограничений они лишились концертов, а значит и средств. Певица Варвара признается, что без юмора про ушедший год говорить нельзя, иначе станет совсем грустно.
«Мы улыбаемся, поддерживаем друг друга, но было тяжело. Год труднейший. Во-первых, я переболела коронавирусом, когда вернулась из Сочи. Скорее всего, я заразилась в самолете», — рассказывает артистка NEWS.ru.
Чтобы остаться на плаву, певица стала давать концерты в ресторанах. Раньше в подобном формате Варвара не работала.
«До этого в таком формате никогда не работала, потому что я не совсем, так сказать, заказная певица. Если нас и заказывали, то это были крупные предприятия и выступления проходили в зале», — отмечает исполнительница. Но у пандемии есть и плюсы: это возможность побыть с семьей, освоить новые знания.
«Я научилась не просто готовить, а вкусно готовить! Заставила мужа сделать ремонт на кухне», — рассказала исполнительница.
Ранее певица Анжелика Варум рассказала, что на ее семейной жизни пандемия почти не отразилась. Они с Леонидом Агутиным смогли сохранить привычный уклад, пишет сайт Актуальные новости.
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