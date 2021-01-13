Брюса Уиллиса выгнали из магазина за отказ надеть маску 

Нарушителей общественного порядка не терпят нигде. Так голливудского актера Брюса Уиллиса выгнали из магазина за отказ надеть медицинскую маску. Об этом сообщает New York Post.
Артист появился без маски в аптеке сети Rite Aid. Очевидцы рассказали, что на шее у Уиллиса была бандана, которой можно было бы закрыть лицо, но актер этого не сделал. Сотрудник магазина попросил артиста уйти.
Артист признался в комментарии People, что совершил ошибку. Он призвал людей следовать мерам безопасности и продолжать носить маски.
К слову, сейчас Брюсу Уиллису 65 лет и он находится в группе риска.
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