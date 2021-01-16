Россиянки, которые вышли замуж за знаменитых иностранцев 

Многие женщины задумываются о том, что хотят выйти замуж за состоявшегося человека, который уже сколотил состояние. Еще лучше, если этим человеком будет иностранец, благодаря которому можно будет переехать в другую страну. "Рамблер" рассказывает о примерах россиянок, которым удалось покорить сердце завидных холостяков.

Российская теннисистка и фотомодель прославилась благодаря своим спортивным успехам. Ей приписывали романы со многими бизнесменами и спортсменами. По слухам, она была замужем за хоккеистом Сергеем Федоровым , но пара развелась. С 2001 года Курникова состоит в отношениях с певцом Энрике Иглесиасом . Пара воспитывает троих детей. Неизвестно, была ли свадьба у знаменитостей, но поклонники склонны верить тому, что они обручились. Во-первых, в соцсетях Курникова сменила фамилию на двойную, а, во-вторых, пара достаточно давно вместе.

Ирина Шейхлисламова, более известная как Шейк, прославилась как фотомодель. Ее история бедной девушки из Челябинской области знакома всем. Благодаря головокружительной карьере модели Шейк попала в США, где проживает до сих пор. У нее был роман с футболистом Криштиану Роналду , а потом она завоевала сердце актера Бреди Купера. С 2015 года Шейк состояла с ним в отношениях, в 2017 у них родилась дочь, а в 2019 году они расстались. Поклонники также уверены, что у пары была свадьба.