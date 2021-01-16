Россиянки, которые вышли замуж за знаменитых иностранцев 

Многие женщины задумываются о том, что хотят выйти замуж за состоявшегося человека, который уже сколотил состояние. Еще лучше, если этим человеком будет иностранец, благодаря которому можно будет переехать в другую страну. "Рамблер" рассказывает о примерах россиянок, которым удалось покорить сердце завидных холостяков.
Российская теннисистка и фотомодель прославилась благодаря своим спортивным успехам. Ей приписывали романы со многими бизнесменами и спортсменами. По слухам, она была замужем за хоккеистом Сергеем Федоровым, но пара развелась. С 2001 года Курникова состоит в отношениях с певцом Энрике Иглесиасом. Пара воспитывает троих детей. Неизвестно, была ли свадьба у знаменитостей, но поклонники склонны верить тому, что они обручились. Во-первых, в соцсетях Курникова сменила фамилию на двойную, а, во-вторых, пара достаточно давно вместе.
Ирина Шейхлисламова, более известная как Шейк, прославилась как фотомодель. Ее история бедной девушки из Челябинской области знакома всем. Благодаря головокружительной карьере модели Шейк попала в США, где проживает до сих пор. У нее был роман с футболистом Криштиану Роналду, а потом она завоевала сердце актера Бреди Купера. С 2015 года Шейк состояла с ним в отношениях, в 2017 у них родилась дочь, а в 2019 году они расстались. Поклонники также уверены, что у пары была свадьба.
История Водяновой очень похожа на то, что произошло с Ириной Шейк. Модель родилась в Нижнем Новгороде, ее семья была не очень обеспеченной. Из-за этого в 15 лет ей пришлось бросить школу и торговать на рынке. В 16 лет девушку зачислили в модельное агентство, где ее заметил скаут и предложил полететь в Париж. Она согласилась, и это стало началом карьеры модели. Ее первым мужем был британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман, но они развелись. В этом браке у модели родились трое детей. В 2011 году Водянова начала встречаться с французским бизнесменом Антуан Арно. В 2020 году они поженились официально.