Для многих артистов прошлый год стал первым, когда выступления были запрещены. Это сказалось на доходах исполнителей и их команд.

Певица Варвара призналась, что без юмора про ушедший год говорить нельзя, иначе станет совсем грустно. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Мы улыбаемся, поддерживаем друг друга, но было тяжело. Год труднейший. Во-первых, я переболела коронавирусом, когда вернулась из Сочи. Скорее всего, я заразилась в самолете».

Чтобы остаться на плаву, певица начала петь ресторанах. Раньше в подобном формате Варвара не работала.

«До этого в таком формате никогда не работала, потому что я не совсем, так сказать, заказная певица. Если нас и заказывали, то это были крупные предприятия и выступления проходили в зале».

Хотя женщина отметила, что одним из плюсов пандемии стала возможность побыть с семьей.