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Актриса Тильда Суинтон назвала себя квиром 

Lenta.ru 3 часа назад
Актриса Тильда Суинтон назвала себя квиром
Фото: Globallookpress.com
Британская актриса Тильда Суинтон объявила себя квиром — человеком, который не соответствует традиционной сексуальной и гендерной идентичности. Об этом сообщает издание Vogue.
«Я уверена, что в моем случае квир — это про чувственность. Я всегда чувствовала себя квиром. Искала свой цирк квиров и нашла его. Это мой мир. Теперь я в одной семье с режиссерами Уэсом Андерсоном, Пон Чжун Хо, Джимом Джармушем, Лукой Гуаданьино, Линн Рэмси, и Джоэнной Хогг», — отметила артистка. В числе своих близких людей она также назвала погибших модельера Карда Лагерфельда и режиссера Дерека Джармена.
Суинтон заявила, что, несмотря на сотрудничество с такими известными кинематографистами, в молодости у нее было особых карьерных амбиций.
«Если вы бы спросили меня о моих планах в 10 или 20 лет, то они заключались лишь в том, чтобы быть вместе с семьей, иметь друзей, которые заставляют меня смеяться или сами смеются над моими шутками, и жить в Шотландии у моря, имея кучу собак и огород», — призналась актриса.
60-летняя Тильда Суинтон известна по ролям в таких фильмах, как «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Суспирия», «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», «Выживут только любовники», «Пляж» и «Мстители: Финал».
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