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Семья Кардашьян одарила съемочную группу своего шоу часами за миллионы рублей 

Lenta.ru 2 часа назад
Семья Кардашьян одарила съемочную группу шоу дорогими часами
Фото: @kuwtk
Члены семьи Кардашьян одарили своих работников подарками за десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, бизнесвумен Крис Дженнер и ее дочери Ким, Кортни и Хлои приобрели 30 часов швейцарского бренда Rolex, общая стоимость которых составила 300 тысяч долларов (22 миллиона рублей). Таким образом родственницы поблагодарили съемочную команду шоу «Семейство Кардашьян» (Keeping Up With the Kardashians) за 15-летнюю совместную работу.
В пятницу, 8 января, завершились съемки последнего в истории эпизода реалити-шоу. Отмечается, что, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, семья организовала вечеринку для команды в честь закрытия «Семейства Кардашьян» на заднем дворе дома одной из сестер.
Согласно материалу, на праздничном столе расположили печенья, на которые были нанесены портреты каждого участника съемочной группы. Кроме того, Ким Кардашьян поделилась роликом, на котором она пьет шампанское вместе с гостями и благодарит их за многолетний труд.
В сентябре стало известно, что реалити-шоу о жизни семейства Кардашьян Keeping Up with the Kardashians закончится в 2021 году после 14 лет в эфире. По словам Ким Кардашьян, финальный сезон выйдет в начале 2021 года.
Премьера «Семейства Кардашьян» в США состоялась в октябре 2007 года. За все время существования шоу было выпущено 18 сезонов, состоящих из 240 серий.
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Звёзды , Крис Дженнер , Ким Кардашьян
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