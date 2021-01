Семья Кардашьян одарила съемочную группу шоу дорогими часами

Члены семьи Кардашьян одарили своих работников подарками за десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, бизнесвумен Крис Дженнер и ее дочери Ким, Кортни и Хлои приобрели 30 часов швейцарского бренда Rolex, общая стоимость которых составила 300 тысяч долларов (22 миллиона рублей). Таким образом родственницы поблагодарили съемочную команду шоу «Семейство Кардашьян» (Keeping Up With the Kardashians) за 15-летнюю совместную работу.