На слуху: Хмельницкая вспомнила роман с Кончаловским 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев выставил на продажу часть квартиры Жанны Фриске в центре Москвы, сообщает «СтарХит». Треть жилья принадлежит сыну певицы, и ведущий как законный представитель Платона имеет на это право.

Кадр из фильма "Любовь и голуби"

"Людк, а Людк", эту фразу знает каждый, кто смотрел фильм "Любовь и голуби". Ту самую Лодку сыграла Янина Лисовская . В 90-х годах актриса переехала в Германию.

кадр из фильма "Крепкий орешек"

Нарушителей общественного порядка не терпят нигде. Так голливудского актера Брюса Уиллиса выгнали из магазина за отказ надеть медицинскую маску. Артист пришел в аптеку сети Rite Aid.

кадр из фильма "Сердца трех"

Актриса Алена Хмельницкая в студии программы «Судьба человека» вспомнила о своем романе с режиссером Егором Кончаловским. Она рассказала, что их первое знакомство произошло не очень романтично.

Певец Прохор Шаляпин рассказал о своем участии в «Фабрике звезд 6». По словам музыканта, талантливые артисты,

участвующие в передаче, не смогли стать популярными из-за коррупции.