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На слуху: Хмельницкая вспомнила роман с Кончаловским 

Анна Арсеньева 1 час назад
На слуху: Хмельницкая вспомнила роман с Кончаловским
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Шепелев выставил на продажу долю сына в квартире Фриске

@dmitryshepelev
Дмитрий Шепелев выставил на продажу часть квартиры Жанны Фриске в центре Москвы, сообщает «СтарХит». Треть жилья принадлежит сыну певицы, и ведущий как законный представитель Платона имеет на это право.
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Зачем Людка из фильма "Любовь и голуби" уехала в Германию

Кадр из фильма "Любовь и голуби"
"Людк, а Людк", эту фразу знает каждый, кто смотрел фильм "Любовь и голуби". Ту самую Лодку сыграла Янина Лисовская. В 90-х годах актриса переехала в Германию.
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Брюса Уиллиса выгнали из магазина за отказ надеть маску

кадр из фильма "Крепкий орешек"
Нарушителей общественного порядка не терпят нигде. Так голливудского актера Брюса Уиллиса выгнали из магазина за отказ надеть медицинскую маску. Артист пришел в аптеку сети Rite Aid.
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Хмельницкая вспомнила свой роман с Кончаловским

кадр из фильма "Сердца трех"
Актриса Алена Хмельницкая в студии программы «Судьба человека» вспомнила о своем романе с режиссером Егором Кончаловским. Она рассказала, что их первое знакомство произошло не очень романтично.
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Шаляпин рассказал о «Фабрике звезд» и коррупции

Певец Прохор Шаляпин рассказал о своем участии в «Фабрике звезд 6». По словам музыканта, талантливые артисты,
участвующие в передаче, не смогли стать популярными из-за коррупции.
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Видео дня. Звездные девушки, которых не отличить после пластики
Женский форум
Звёзды , Янина Лисовская , Алена Хмельницкая , Жанна Фриске , Брюс Уиллис , Прохор Шаляпин , Дмитрий Шепелев , Егор Кончаловский , StarHit
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