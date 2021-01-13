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Ида Галич впервые прокомментировала слухи о разводе 

Peopletalk 3 часа назад
Ида Галич впервые прокомментировала слухи о разводе
Фото: Peopletalk
Ида Галич впервые прокомментировала слухи о разводе
В конце декабря Ида Галич спровоцировала слухи о разводе с Аланом Басиевым! Возлюбленный блогера перестал появляться в ее Instagram, а позже Ида призналась:

«У нас в жизни новый этап, у каждого свой» (здесь и далее пунктуация и орфография сохранены — прим. ред).

Сейчас звезда впервые прокомментировала слухи о расставании. Так, один из подписчиков поинтересовался, почему муж Иды пропал из ее соцсетей. Кто-то предположил, что блогер находится в стадии развода, причиной которого стал финансовый вопрос: «Типо он меньше зарабатывает». Этот комментарий Ида решила не оставлять без внимания и коротко ответила: «Я бы никогда не развелась с человеком из-за денег». При этом саму новость о разводе звезда ни подтвердила, ни опровергла.
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Звёзды , Ида Галич
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