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Валерия поругалась с поклонниками из-за внучки 

ИД «Собеседник» и ещё 3 3 часа назад
Валерия поругалась с поклонниками из-за внучки
Фото: ИД "Собеседник"
Певица Валерия трогательно поздравила невестку с днем рождения. Певица назвала жену своего сына прекрасной нежной девочкой, которая делает Арсения счастливым.
— Оставайся всегда такой доброй, чуткой и заботливой. У тебя получается делать счастливым Арсения, и я вижу, что и он делает все, чтобы ты себя таковой ощущала, и я этому, как мама, радуюсь от всей души. Ваша любовь — большое счастье и для нас, родителей. И ещё огромное тебе спасибо за нашу необыкновенную Селин. Она только появилась на свет, а я уже её люблю до невозможности. Она ваше лучшее продолжение.
Поклонники Валерии разразились шквалом поздравлений в комментариях и тоже пожелали семье ее сына долгих лет жизни. А саму певицу называли «бабушкой года».
Но нашлись и те, кто раскритиковал странное имя внучки Валерии и бесцеремонно поинтересовались, почему пара не выбрала для девочки русское имя.

— Что за дурацкое имя Селин? — допытывались злобные поклонники.

— Что за дурацкий комментарий? — неожиданно агрессивно ответила Валерия.

А на предположение о том, что все свекрови поначалу добрые, а когда сыновья находят других невест, у них заканчиваются добрые слова в их адрес, певица написала, что все это — стереотип: «Такое утверждение может сравниться только с установкой, что все мужики сволочи, а бабы дуры».
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