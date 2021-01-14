Быстрицкая хотела уехать из России и заключить брак с помощницей

«Есть отношения сестры Быстрицкой к самой Элине Авраамовне и роман с девчонкой, которая сейчас в тюрьме. Звезда не скрывала свои отношения с Ксюшей. У нее своя история была и с мужем, который ее чуть не убил… Там не просто история, там любовь. Причем такая, что она хотела, чтобы они уехали в какую-то из стран, где регистрируют браки. Элина Авраамовна — член партии, народная артистка СССР. Она боялась потерять Ксюшу».

Как отметил Караулов, подпись в заявлении в полицию, которое якобы написала на Рубцову Быстрицкая, заподозрив ее в краже денег, на самом деле поддельная. Причем суд, как заверил Караулов, установил этот факт, но все равно отправил Рубцову в колонию.

Элина Быстрицкая ушла из жизни весной 2019 года. После ее смерти сестра актрисы обвинила помощницу в краже крупной суммы денег. Якобы Рубцова снимала деньги со счетов Быстрицкой и присваивала их себе. Таким образом, пропали, как уверяла сестра актрисы, 35 миллионов рублей. В итоге Рубцову отправили в колонию на три с половиной года.