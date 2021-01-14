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Звезда «Уральских пельменей» сменил деятельность и «стал» лесником 

Lenta.ru 55 минут назад
Звезда юмористического коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал, что «стал» лесником. В Instagram он объяснил смену деятельности и шутливо заметил, как хорошо работать в лесу.

«Надоело работать парковщиком. Пошел в лес работать лесником. Хорошая работа. Вообще ничего не платят. Зато на свежем воздухе», — отметил комик.

На кадрах Рожков ходит по заснеженному лесу, вероятно, во время прогулки с домашним питомцем.
Рожков в шутку добавил, что уже успел поймать лису и показал собаку породы Сиба-ину кремового окраса. Он также посоветовал поклонникам выходить из дома в лес, так как на природе хорошо проводить время.
«Уволился отовсюду, пошел в лес. Всем хорошего настроения!» — резюмировал юморист в описании к видео. В комментариях многие оценили юмор артиста. «Только обладая талантом, можно шутить с серьезным выражением лица!» — написала marina_marneza.
Ранее Андрей Рожков рассказал, что из-за пандемии коронавируса и отсутствия концертов пошел работать на парковку. По его словам, возвращаться к выступлениям артист не планирует. В сентябре он сообщал, что начал подрабатывать электриком. Так комик высмеял российских звезд шоу-бизнеса, которые жаловались на бедность из-за запретов на мероприятия в связи с пандемией.
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Звёзды , Видео , Андрей Рожков
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