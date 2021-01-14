Быстрицкая хотела уехать из России ради брака с помощницей 

"Есть отношения сестры Быстрицкой к самой Элине Авраамовне и роман с девчонкой, которая сейчас в тюрьме. Звезда не скрывала свои отношения с Ксюшей. У нее своя история была и с мужем, который ее чуть не убил… Там не просто история, там любовь. Причем такая, что она хотела, чтобы они уехали в какую-то из стран, где регистрируют браки. Элина Авраамовна — член партии, народная артистка СССР. Она боялась потерять Ксюшу",

— заявил он.

По мнению Караулова, заявление, которое якобы написала на Рубцову Быстрицкая, заподозрив ее в краже денег, на самом деле поддельное, и это установленный факт. Но в колонию женщину все равно отправили.

Напомним, после смерти артистки ее сестра обвинила помощницу в краже денег со счетов. Как заявила родственница, в общей сумме пропало 35 миллионов рублей.