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Быстрицкая хотела уехать из России ради брака с помощницей 

Стелла Шмель 3 часа назад
Быстрицкая хотела уехать из России ради брака с помощницей
Фото: globallookpress.com
Сенсационное заявление сделал репортер Андрей Караулов в интервью у Дмитрия Гордона, передает Teleprogramma.pro. Он заявил, что звезда "Тихого Дона" Элина Быстрицкая состояла в отношениях со своей помощницей Ксенией Рубцовой.

"Есть отношения сестры Быстрицкой к самой Элине Авраамовне и роман с девчонкой, которая сейчас в тюрьме. Звезда не скрывала свои отношения с Ксюшей. У нее своя история была и с мужем, который ее чуть не убил… Там не просто история, там любовь. Причем такая, что она хотела, чтобы они уехали в какую-то из стран, где регистрируют браки. Элина Авраамовна — член партии, народная артистка СССР. Она боялась потерять Ксюшу",

— заявил он.
По мнению Караулова, заявление, которое якобы написала на Рубцову Быстрицкая, заподозрив ее в краже денег, на самом деле поддельное, и это установленный факт. Но в колонию женщину все равно отправили.
Напомним, после смерти артистки ее сестра обвинила помощницу в краже денег со счетов. Как заявила родственница, в общей сумме пропало 35 миллионов рублей.
Ранее "Рамблер" писал, почему Тарзан в 90-е развелся со своей первой женой.
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