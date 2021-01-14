Гогунский высказался о разводе и скандале с бывшей женой 

Актер Виталий Гогунский , известный по роли Кузи в сериале «Универ», заявил, что не платит алименты бывшей супруге Ирине Маирко , с которой они поженились в 2017 году. Он подтвердил заявление бывшей жены, однако та не подавала на алименты.

— Я действительно не плачу алименты, но у нас есть договоренности. Но для меня это подстава. Было неожиданно, не знаю, кто посоветовал. Это нормально — не обсуждать дела семьи, которые происходят внутри, особенно если есть спорные эмоциональные вопросы, — заявил актер.

По его словам, Маирко показывает, что «благополучие бьет через край». На вопрос о том, почему они разошлись, Гогунский заявил, что «так получилось».

— Просто разные люди, нет понимания. Бог подарил ребенка. Посмотреть ее соцсети — это просто «магазин на диване». Я считаю, что ребенка превращают в золотую антилопу. Не это основное, — отметил Гогунский.

Бывшая жена заблокировала его номер у себя и у дочери Миланы.