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Помощь Михалкова семье Баталова опроверг адвокат семьи 

Стелла Шмель 2 часа назад
Помощь Михалкова семье Баталова опроверг адвокат семьи
Фото: РИА Новости
Адвокат семьи Баталовых опровергает информацию о том, что режиссер Сергей Михалков помогал вдове актера после его кончины.

"Было 180 и 120 тысяч рублей от Союза правообладателей, это не личные деньги Михалкова. От него денежной помощи семья ни разу не видела",

— заявила адвокат Юлия Антонова. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.
Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что якобы Никита Михалков финансово помог вдове Гитане Леонтенко после смерти Алексея Баталова. Якобы режиссер выделил 300 тысяч рублей из своих личных средств.
Ранее "Рамблер" писал, что адвокат Дрожжиной высказался о странности громкого скандала.
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