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Дочь Валерии рассказала о проблемах со здоровьем 

Анна Арсеньева 2 часа назад
У певицы Валерии есть 27-летняя дочь Анна от второго брака с продюсером Александром Шульгиным. В прошлом году девушка сменила имя на свой творческий псевдоним Шена. А недавно она призналась, что у нее есть проблемы со здоровьем. Об этом она рассказала в своем Instagram.
По словам Шены, с 10 лет она страдает от панических атак:

"Стартом послужил серьезный испуг и опасное поведение человека по отношению ко мне. Панические атаки приумножаются со временем. То проходит, то накрывает".

Но из-за других проблем со здоровьем она еще не обращалась к специалистам. Шена перенесла две операции. Одну зимой 2019 года, вторую — через полтора года. Однако о своем диагнозе девушка не распространяется.
Шена Шульгина окончила театральный институт имени Щукина. Сейчас девушка пишет стихи и песни. При этом панические атаки не мешают ей выступать перед публикой. С 2018 года Шена записала два альбома.
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