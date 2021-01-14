Казанова рассказала о жизни в квартире с тараканами 

Российская певица, бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова рассказала об условиях жизни в столице Кабардино-Балкарской Республики Нальчике, куда она в юности переехала вместе с родителями. По словам артистки, опыт стал для нее «глубокой травмой». Казанова поделилась этой историей с подписчиками в Instagram

Певица посвятила публикацию в своем аккаунте отношениям с деньгами и тому, как жила до участия в проекте «Фабрика звезд». Она отметила, в 1990-е годы у ее семьи были проблемы с деньгами — «приходили кредиторы и угрожали за долги». По словам Казановой, переехав в Нальчик, она вместе с родителями жила в съемной квартире, где были тараканы.

Казанова также поделилась историей о своей жизни в столице.

«На второй год после переезда в Москву для меня встал вопрос самостоятельной оплаты жилья, и я начала просыпаться в холодном поту. Не понимая, чего боюсь больше — остаться на улице или вернуться в Нальчик», — пояснила артистка.