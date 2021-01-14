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Казанова рассказала о жизни в квартире с тараканами 

Lenta.ru 1 час назад
Казанова рассказала о жизни в квартире с тараканами
Фото: Lenta.ru
Российская певица, бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова рассказала об условиях жизни в столице Кабардино-Балкарской Республики Нальчике, куда она в юности переехала вместе с родителями. По словам артистки, опыт стал для нее «глубокой травмой». Казанова поделилась этой историей с подписчиками в Instagram.
Певица посвятила публикацию в своем аккаунте отношениям с деньгами и тому, как жила до участия в проекте «Фабрика звезд». Она отметила, в 1990-е годы у ее семьи были проблемы с деньгами — «приходили кредиторы и угрожали за долги». По словам Казановой, переехав в Нальчик, она вместе с родителями жила в съемной квартире, где были тараканы.
Казанова также поделилась историей о своей жизни в столице.

«На второй год после переезда в Москву для меня встал вопрос самостоятельной оплаты жилья, и я начала просыпаться в холодном поту. Не понимая, чего боюсь больше — остаться на улице или вернуться в Нальчик», — пояснила артистка.

Ранее в январе о жилищных условиях в Москве рассказала бывшая участница российского телепроекта «Дом-2» Виктория Боня. Модель отметила, что в свое время переехала в столицу из Читинской области и была вынуждена снимать спальное место в коммунальной квартире недалеко от станции метро «Пролетарская». По словам Бони, тогда в комнате не было ничего, кроме трех железных кроватей и стола.
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Звёзды , Сати Казанова , Виктория Боня
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