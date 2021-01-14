Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶

Гогунский высказался о разводе и скандале с бывшей женой 

Мария Грибова 2 часа назад
Гогунский высказался о разводе и скандале с бывшей женой
Фото: РИА Новости
Актер Виталий Гогунский, наиболее известный по роли Кузи в сериале «Универ», рассказал, что не платит алименты бывшей жене Ирине Маирко. Этим и многим другим он поделился в интервью Алене Жигаловой на YouTube-канале Super.
На вопрос о том, почему они разошлись, Гогунский заявил, что «так получилось»:

«Просто разные люди, нет понимания. Бог подарил ребенка. Посмотреть ее соцсети — это просто "магазин на диване". Я считаю, что ребенка превращают в золотую антилопу. Не это основное».

Актер подтвердил, что не платит алименты бывшей жене, поскольку та на них не подавала.
Также известно, что Ирина заблокировала номер Гогунского у себя в телефоне и у дочери Миланы.
Ранее «Рамблер» писал о том, что состояние Грачевского оценивают как тяжелое.
Видео дня. Как выглядят российские звезды без макияжа
Звёзды , Ирина Маирко , Виталий Гогунский
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщины, в существование которых сложно поверить
07:06
Женщины, в существование которых сложно поверить
Здоровье
Как выглядят российские звезды без макияжа
13:29
Как выглядят российские звезды без макияжа
Звёзды
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
03:02
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
Звёзды
Как звезды встретили Новый год
07:57
Как звезды встретили Новый год
Звёзды
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
00:32
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
Звёзды
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
09:54
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
Звёзды
Что стало с забытыми звездами 90-х
04:31
Что стало с забытыми звездами 90-х
Звёзды
Что на самом деле видит слепой человек
06:22
Что на самом деле видит слепой человек
Здоровье
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
07:23
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
Дом и сад
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
00:34
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение