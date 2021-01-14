Гогунский высказался о разводе и скандале с бывшей женой 

Актер Виталий Гогунский , наиболее известный по роли Кузи в сериале «Универ», рассказал, что не платит алименты бывшей жене Ирине Маирко . Этим и многим другим он поделился в интервью Алене Жигаловой на YouTube-канале Super.

На вопрос о том, почему они разошлись, Гогунский заявил, что «так получилось»:

«Просто разные люди, нет понимания. Бог подарил ребенка. Посмотреть ее соцсети — это просто "магазин на диване". Я считаю, что ребенка превращают в золотую антилопу. Не это основное».

Актер подтвердил, что не платит алименты бывшей жене, поскольку та на них не подавала.

Также известно, что Ирина заблокировала номер Гогунского у себя в телефоне и у дочери Миланы.