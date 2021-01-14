Гогунский высказался о разводе и скандале с бывшей женой 

Актер Виталий Гогунский, наиболее известный по роли Кузи в сериале «Универ», рассказал, что не платит алименты бывшей жене Ирине Маирко. Этим и многим другим он поделился в интервью Алене Жигаловой на YouTube-канале Super.
На вопрос о том, почему они разошлись, Гогунский заявил, что «так получилось»:
«Просто разные люди, нет понимания. Бог подарил ребенка. Посмотреть ее соцсети — это просто "магазин на диване". Я считаю, что ребенка превращают в золотую антилопу. Не это основное».
Актер подтвердил, что не платит алименты бывшей жене, поскольку та на них не подавала.
Также известно, что Ирина заблокировала номер Гогунского у себя в телефоне и у дочери Миланы.
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