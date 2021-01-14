Ученица Мессинга рассказала об ужасах «красной зоны» 

— Я обратилась за помощью к медикам, когда у меня было 18-ти процентное поражение легких, — рассказывает Ольги. — В больницу меня не положили, стали лечить дома. В результате мое состояние ухудшилось: через неделю я попала уже в реанимацию. Провела там 15 тяжелых дней.
— Многие пациенты даже лекарства не пили, которые им давали! — вздыхает Ольга. — Я это видела собственными глазами. Человек, когда заболевает ковидом, должен верить врачу, который его лечит. И выполнять все рекомендации. Медики говорят: «Надо лежать на животе». А многие переворачиваются на спину или на бок, так как им так удобней. У меня были локти в крови, но я не переворачивалась. Лежала на животе, даже кушать нормально не могла. Пыталась, лежа на животе, хоть немного поесть. Я понимала: переворачиваться на спину или на бок нельзя, потому что легкие должны дышать.
— В красной зоне страх начинается дикий! — уверяет Ольга. — Многие умирают, наверное, не от ковида, а из-за депрессии. Я видела, как люди срывали с себя кислородные маски и кричали: «Мне ничего не надо. Я хочу умереть. Я больше ничего не хочу». Получается, что они сами без сопротивления ложились в гроб.
— То, что я осталась жива, означает, что я пока угодна Богу, — продолжает Мигунова. — Значит, я должна принести еще больше пользы людям, вылечить их от многих заболеваний, связанных с центральной нервной системой. С помощью гипноза можно стабилизировать давление, излечить головные боли, панические атаки, кожные заболевания, гинекологические проблемы, сексуальные расстройства, алкоголизм, открыть дорогу в бизнесе, сняв психологические барьеры. Вот именно для этого мне и нужно жить!