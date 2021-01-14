Ученица Мессинга рассказала об ужасах «красной зоны» 

Ученица Мессинга Ольга Мигунова тыжело переболела коронавирусом, пролежав почти две недели в реанимации. О всем, что там происходило она рассказала Sobesednik.ru

Ольга поделилась, что в «красной зоне» врачам приходится очень непросто, поскольку не все пациенты соглашаются выполнять их рекомендации.

«Многие пациенты даже лекарства не пили, которые им давали! Я это видела собственными глазами. Человек, когда заболевает ковидом, должен верить врачу, который его лечит. И выполнять все рекомендации. Медики говорят: "Надо лежать на животе". А многие переворачиваются на спину или на бок, так как им так удобней. У меня были локти в крови, но я не переворачивалась. Лежала на животе, даже кушать нормально не могла. Пыталась, лежа на животе, хоть немного поесть. Я понимала: переворачиваться на спину или на бок нельзя, потому что легкие должны дышать»,

— поделилась Ольга.

Она также рассказала, что, находясь в реанимации, у многих пациентов начинаются панические атаки: