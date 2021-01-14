На слуху: дочь Валерии рассказала о проблемах со здоровьем 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Сенсационное заявление сделал репортер Андрей Караулов в интервью у Дмитрия Гордона. Он заявил, что звезда "Тихого Дона" Элина Быстрицкая состояла в отношениях со своей помощницей Ксенией Рубцовой.
О состоянии здоровья автора "Ералаша" Бориса Грачевского рассказал его близкий друг Владимир Долинский. Как отметил Долинский, состояние Грачевского врачи оценивают как тяжелое.
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У певицы Валерии есть 27-летняя дочь Анна от второго брака с продюсером Александром Шульгиным. В прошлом году девушка сменила имя на свой творческий псевдоним Шена. А недавно она призналась, что у нее есть проблемы со здоровьем.
Актер Виталий Гогунский, наиболее известный по роли Кузи в сериале «Универ», рассказал, что не платит алименты бывшей жене Ирине Маирко.
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Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Одного из них заинтересовало, в каких она отношениях с другим участником юмористического коллектива Андреем Рожковым.