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На слуху: дочь Валерии рассказала о проблемах со здоровьем 

Мария Грибова 37 минут назад
На слуху: дочь Валерии рассказала о проблемах со здоровьем
Фото: @shena_music
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Быстрицкая хотела уехать из России ради брака с помощницей

Сенсационное заявление сделал репортер Андрей Караулов в интервью у Дмитрия Гордона. Он заявил, что звезда "Тихого Дона" Элина Быстрицкая состояла в отношениях со своей помощницей Ксенией Рубцовой.
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Состояние Грачевского оценивают как тяжелое

О состоянии здоровья автора "Ералаша" Бориса Грачевского рассказал его близкий друг Владимир Долинский. Как отметил Долинский, состояние Грачевского врачи оценивают как тяжелое.
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Дочь Валерии рассказала о проблемах со здоровьем

@shena_music
У певицы Валерии есть 27-летняя дочь Анна от второго брака с продюсером Александром Шульгиным. В прошлом году девушка сменила имя на свой творческий псевдоним Шена. А недавно она призналась, что у нее есть проблемы со здоровьем.
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Гогунский высказался о разводе и скандале с бывшей женой

Актер Виталий Гогунский, наиболее известный по роли Кузи в сериале «Универ», рассказал, что не платит алименты бывшей жене Ирине Маирко.
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Юрьева из «Уральских пельменей» высказалась о Рожкове

@ilana7788
Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Одного из них заинтересовало, в каких она отношениях с другим участником юмористического коллектива Андреем Рожковым.
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Видео дня. Как выглядят российские звезды без макияжа
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Звёзды , Владимир Долинский , Илана Юрьева , Андрей Рожков , Ирина Маирко , Виталий Гогунский , Элина Быстрицкая , Андрей Караулов , Александр Шульгин , Дмитрий Гордон , Валерия , РИА Новости
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