На слуху: дочь Валерии рассказала о проблемах со здоровьем 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Сенсационное заявление сделал репортер Андрей Караулов в интервью у Дмитрия Гордона . Он заявил, что звезда "Тихого Дона" Элина Быстрицкая состояла в отношениях со своей помощницей Ксенией Рубцовой.

О состоянии здоровья автора "Ералаша" Бориса Грачевского рассказал его близкий друг Владимир Долинский . Как отметил Долинский, состояние Грачевского врачи оценивают как тяжелое.

@shena_music

певицы Валерии есть 27-летняя дочь Анна от второго брака с продюсером Александром Шульгиным . В прошлом году девушка сменила имя на свой творческий псевдоним Шена. А недавно она призналась, что у нее есть проблемы со здоровьем.

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