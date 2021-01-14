Как выглядит жена Валерия Леонтьева

71-летний Валерий Леонтьев — замечательный певец и в прошлом обаятельный красавец. Добиться его внимания мечтали многие женщины, но он полвека прожил лишь с одной. Людмила не смогла подарить Леонтьеву наследника. Несмотря на это, у певца все же есть дети, рожденные вне брака.

Мало кто знал, что у «одинокого бродяги любви» Валерия Леонтьева все же есть спутница жизни, с которой он вместе уже почти полвека. Любимой женщиной певца стала Людмила Исакович, также избравшая для себя музыкальную стезю.

Из-за эпатажности и своего необычного сценического образа певец часто подвергался критике: его упрекали в нетрадиционной ориентации, выставляли женоненавистником. Певец упорно молчал о своей личной жизни, пока не сообщил, что у него есть любимая. Называет ее он ласково: «Люсенька».

Клео.Ру

Людмила Исакович, которой сейчас 68 лет, стала не только спутницей жизни знаменитого певца, но и его музой. Пара познакомилась в 1972-ом году, а потом уже никогда не расставалась. Людмила работала бас-гитаристкой в коллективе Леонтьева.

По признанию артиста, роман случился «на пьяную голову». Сначала они узнали об общих интересах, подружились, а затем и влюбились друг в друга. Леонтьев и Исакович официально вступили в брак только в 1998 году.

В конце 90-х годов, во время гастрольных туров, Людмила приняла решение остаться жить в Америке. Валерий согласился на это, отдав все сбережения любимой. Сам певец вернулся в Россию, дабы работать на родине. Исакович купила в Майами дом, оставила музыку и занялась стрижкой собак. Детей у супругов так и нет. О причинах сего пара не распространяется. Известно, что у самого Леонтьева есть внебрачные наследники в России.

Клео.Ру

В прессе часто появляется информация, что Людмила и Валерий расстались, да и вообще их брак якобы был фиктивным. Однако официально супруги все еще состоят в зарегистрированных отношениях. Сам Леонтьев уже давно называет свой брак «дружеским».

С супругой певец практически не живет. Он лишь проводит с ней несколько месяцев в году в Майами, а потом возвращается в Россию на гастроли. В 2020-ом году из-за пандемии все изменилось, и Леонтьеву пришлось остаться в Америке, так как его концерты отменились. Мужчина купил в Майами новый особняк, где и живет сейчас.