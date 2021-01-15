Загородный дом, квартира: наследство Бориса Грачевского

Режиссер и руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский после своей смерти оставил шикарное имущество, которое в ближайшее время придется делить его ближайшим родственникам.

Борис Грачевский с женой.

Известно, что в пятидесяти километрах от Москвы на Новорижском шоссе в закрытом поселке у него есть дом площадью 300 квадратных метров. Он расположен на семнадцати сотках земли. В доме комната отдыха с камином, гостиная, столовая, комната самого Грачевского, гостевая, детская. На участке Грачевский продумал каждую мелочь. Здесь разбиты ухоженные клумбы, цветники и уникальные композиции из камней. Стоимость дома, по оценкам риелторов, около пятидесяти миллионов рублей.

В Москве у Грачевского осталась трехкомнатная квартира на улице Гиляровского. Она расположена на четвертом этаже. Известно, что в свое время он объединил кухню с гостиной. Стоимость жилья оценивается по предварительным данным в районе семнадцати миллионов рублей.

За Грачевским числятся и авторские права на киножурнал «Ералаш». Он получал за каждую трансляцию, как говорят, хорошие деньги. Делить имущество будут третья молодая жена актриса Екатерина Белоцерковская , сын Максим и дочь Ксения от первого брака, девятилетняя Василиса от второго союза и маленький Филипп, которому нет еще и годика, сообщает портал Dni.ru.

Напомним, что Борис Грачевский умер от последствий коронавируса. Он несколько недель боролся за свою жизнь. Ему был 71 год.