Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Третья жена Грачевского скрывала от его предыдущей семьи информацию о состоянии режиссера 

Teleprogramma.pro 33 минуты назад
Третья жена Грачевского скрывала информацию о его состоянии
Фото: Teleprogramma.pro
Вторая жена режиссера Бориса Грачевского Анна Панасенко за несколько часов до смерти бывшего мужа в Instagram сообщила, что она и ее дочь от режиссера Василиса ничего не знают о состоянии режиссера. Также она говорила, что ее наследница, к счастью, не читает Интернет.

«Меня все спрашивают, но уважаемые, я не владею никакой информацией. Семья Бори информацией о его состоянии не делится, поэтому мы, как и все, ждем хороших новостей. Ждем, когда Боря сам сможет выйти на связь и ответить Васе. Василиса, конечно, задает вопросы, но я успокаиваю и объясняю, что «папа много спит и скоро ему будет лучше».

Анна Панасенко Отметим, что в браке с Анной Панасенко Борис Грачевский был всего четыре года. Он старше ее на 37 лет. Она, кстати, сыграла в одном из выпусков «Ералаша» медсестру. Сразу после женитьбы многие говорили, что этот брак долго не продержится. Так в итоге и случилось. Причем расставались они со скандалом. Грачевский, в частности, говорил, что жена не заботится об их маленькой дочке. Впрочем, спустя несколько лет ради наследницы они помирились. Режиссер купил Анне трехкомнатную квартиру в престижном районе Царицыно. Позже девушка вышла замуж за баскетболиста Артема Кузякина. Даже приглашала на свадьбу Грачевского.
Напомним, что Борис Грачевский умер в возрасте 71 года. Он боролся с коронавирусной инфекцией, но болезнь оказалась сильнее. Смотрите также:
Видео дня. Как выглядят российские звезды без макияжа
Teleprogramma.pro: последние новости
Загородный дом, квартира и авторские права на «Ералаш»: Грачевский оставил шикарное наследство Загородный дом, квартира и авторские права на «Ералаш»: Грачевский оставил шикарное наследство Элина Быстрицкая хотела уехать из России и заключить брак со своей помощницей Ксенией Рубцовой Элина Быстрицкая хотела уехать из России и заключить брак со своей помощницей Ксенией Рубцовой «Помню нахального новенького»: Жанна Бадоева публично обратилась к бывшему мужу «Помню нахального новенького»: Жанна Бадоева публично обратилась к бывшему мужу
Женский форум
Звёзды , Артем Кузякин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщины, в существование которых сложно поверить
07:06
Женщины, в существование которых сложно поверить
Здоровье
Как выглядят российские звезды без макияжа
13:29
Как выглядят российские звезды без макияжа
Звёзды
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
03:02
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
Звёзды
Как звезды встретили Новый год
07:57
Как звезды встретили Новый год
Звёзды
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
00:32
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
Звёзды
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
09:54
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
Звёзды
Что стало с забытыми звездами 90-х
04:31
Что стало с забытыми звездами 90-х
Звёзды
Что на самом деле видит слепой человек
06:22
Что на самом деле видит слепой человек
Здоровье
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
07:23
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
Дом и сад
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
00:34
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение