Третья жена Грачевского скрывала информацию о его состоянии

Вторая жена режиссера Бориса Грачевского Анна Панасенко за несколько часов до смерти бывшего мужа в Instagram сообщила, что она и ее дочь от режиссера Василиса ничего не знают о состоянии режиссера. Также она говорила, что ее наследница, к счастью, не читает Интернет.

«Меня все спрашивают, но уважаемые, я не владею никакой информацией. Семья Бори информацией о его состоянии не делится, поэтому мы, как и все, ждем хороших новостей. Ждем, когда Боря сам сможет выйти на связь и ответить Васе. Василиса, конечно, задает вопросы, но я успокаиваю и объясняю, что «папа много спит и скоро ему будет лучше».

Анна Панасенко Отметим, что в браке с Анной Панасенко Борис Грачевский был всего четыре года. Он старше ее на 37 лет. Она, кстати, сыграла в одном из выпусков «Ералаша» медсестру. Сразу после женитьбы многие говорили, что этот брак долго не продержится. Так в итоге и случилось. Причем расставались они со скандалом. Грачевский, в частности, говорил, что жена не заботится об их маленькой дочке. Впрочем, спустя несколько лет ради наследницы они помирились. Режиссер купил Анне трехкомнатную квартиру в престижном районе Царицыно. Позже девушка вышла замуж за баскетболиста Артема Кузякина . Даже приглашала на свадьбу Грачевского.

Напомним, что Борис Грачевский умер в возрасте 71 года. Он боролся с коронавирусной инфекцией, но болезнь оказалась сильнее. Смотрите также: