Третья жена Грачевского скрывала информацию о его состоянии 

Вторая жена режиссера Бориса Грачевского Анна Панасенко сообщила в своем Instagram, что не в курсе о состоянии бывшего мужа.

Третья жена Грачевского скрыла от нее и ее дочери, что мужчина находится в больнице. Всю информацию приходилось добывать из Интернета.

«Меня все спрашивают, но уважаемые, я не владею никакой информацией. Семья Бори информацией о его состоянии не делится, поэтому мы, как и все, ждем хороших новостей. Ждем, когда Боря сам сможет выйти на связь и ответить Васе. Василиса, конечно, задает вопросы, но я успокаиваю и объясняю, что «папа много спит и скоро ему будет лучше».

В браке с Анной Панасенко Борис Грачевский был всего четыре года. Он старше ее на 37 лет. Она сыграла в одном из выпусков «Ералаша» медсестру.

Брак не продлился долго, а расставалась пара со скандалом. Грачевский, в частности, говорил, что жена не заботится об их маленькой дочке. Впрочем, спустя несколько лет ради наследницы они помирились.