Звезда «Уральских пельменей» высказалась о смерти Грачевского 

Звезда юмористического коллектива «Уральские пельмени» Илана Юрьева высказалась о смерти художественного руководителя юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Свой комментарий она опубликовала в сторис Instagram.
«Как здорово, что была знакома и что удалось поработать вместе», — написала юмористка и добавила грустный смайлик со слезой. Юрьева также назвала Грачевского легендой.
Борис Грачевский умер вечером 14 января. Трагическую новость сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного коронавируса. Ранее в тот день режиссера погрузили в медикаментозную кому.
Грачевский был одним из основателей «Ералаша», с 2002 года занимал пост худрука киножурнала. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония». 18 марта режиссеру исполнился 71 год.
Вскоре многие артисты отреагировали на новость о смерти Грачевского. Так, актер Леонид Ярмольник рассказал, что режиссер не выглядел, как человек, нуждающийся в помощи, и что даже в трудные времена он все равно вытащил «Ералаш». По его словам, у Грачевского были планы, которые режиссер планировал реализовать, когда «поутихнет пандемия»