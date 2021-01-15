Звезда «Уральских пельменей» высказалась о смерти Грачевского 

Звезда юмористического коллектива «Уральские пельмени» Илана Юрьева высказалась о смерти художественного руководителя юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Свой комментарий она опубликовала в сторис Instagram

«Как здорово, что была знакома и что удалось поработать вместе», — написала юмористка и добавила грустный смайлик со слезой. Юрьева также назвала Грачевского легендой.

Борис Грачевский умер вечером 14 января. Трагическую новость сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская . Причиной смерти стали осложнения после перенесенного коронавируса. Ранее в тот день режиссера погрузили в медикаментозную кому.

Грачевский был одним из основателей «Ералаша», с 2002 года занимал пост худрука киножурнала. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония». 18 марта режиссеру исполнился 71 год.