Муцениеце рассказала о негативных последствиях брака с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце рассказала о браке с актером Павлом Прилучным. Об этом сообщает Cosmopolitan.

Артистка вспомнила об ударившем по ее самооценке романе и призналась, что какое-то время считала, будто не заслуживает быть рядом со звездой сериала «Мажор», так как считала его красивее, сексуальнее, талантливее, чем она сама. Знаменитость, которая вышла замуж в возрасте 23 лет, отметила, что считала себя плохой матерью и женой.

«Когда мы познакомились, я была уверенной в себе девушкой, а в браке превратилась в подавленную и неуверенную в себе женщину», — рассказала Муцениеце.

Она добавила, что знала об изменах и пьяных выходках экс-супруга, но закрывала на это глаза и выгораживала артиста.