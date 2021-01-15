Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Муцениеце рассказала об ударившем по ее самооценке браке с Прилучным 

Lenta.ru и ещё 4 8 часов назад
Муцениеце рассказала о негативных последствиях брака с Прилучным
Фото: @agataagata
Актриса Агата Муцениеце рассказала о браке с актером Павлом Прилучным. Об этом сообщает Cosmopolitan.
Артистка вспомнила об ударившем по ее самооценке романе и призналась, что какое-то время считала, будто не заслуживает быть рядом со звездой сериала «Мажор», так как считала его красивее, сексуальнее, талантливее, чем она сама. Знаменитость, которая вышла замуж в возрасте 23 лет, отметила, что считала себя плохой матерью и женой.

«Когда мы познакомились, я была уверенной в себе девушкой, а в браке превратилась в подавленную и неуверенную в себе женщину», — рассказала Муцениеце.

Она добавила, что знала об изменах и пьяных выходках экс-супруга, но закрывала на это глаза и выгораживала артиста.
Прилучный и Муцениеце официально развелись в июне. В апреле актриса опубликовала серию видеозаписей в Instagram-аккаунте своей матери, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии и пьянстве мужа в период самоизоляции.
Позднее стало известно, что актер встречается с Мирославой Карпович, прославившейся благодаря сериалу «Папины дочки».
Видео дня. Женщины, в существование которых трудно поверить
Последние новости
Россиянам собрались дать больше денег Россиянам собрались дать больше денег Байдену посоветовали приостановить санкции против «Северного потока-2» Байдену посоветовали приостановить санкции против «Северного потока-2» Белорусские власти запланировали создать лагеря для протестующих Белорусские власти запланировали создать лагеря для протестующих
Женский форум
Звёзды , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Продукты, которые избавят от чувства голода
06:12
Продукты, которые избавят от чувства голода
Еда
Женщины, в существование которых сложно поверить
07:06
Женщины, в существование которых сложно поверить
Здоровье
Как выглядят российские звезды без макияжа
13:29
Как выглядят российские звезды без макияжа
Звёзды
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
03:02
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
Звёзды
Как звезды встретили Новый год
07:57
Как звезды встретили Новый год
Звёзды
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
00:32
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
Звёзды
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
09:54
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
Звёзды
Что стало с забытыми звездами 90-х
04:31
Что стало с забытыми звездами 90-х
Звёзды
Что на самом деле видит слепой человек
06:22
Что на самом деле видит слепой человек
Здоровье
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
07:23
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение