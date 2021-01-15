Романы рыжеволосой звезды «Тайн следствия» 

Эмилия Спивак — талантливая российская актриса. Она родилась в 1981 году и является продолжателем актёрской династии. С детства девочка росла очень скромной и боялась заговорить с взрослыми. Её отец— театральный режиссёр, он и сейчас руководит «Молодёжным театра на Фонтанке», а мама— домохозяйка и непубличный человек.

Родители воспитывали дочь очень разносторонней, отец занимался с ней актёрским мастерством и сценической речью. В школьные годы она посещала различные кружки и занималась спортом.

Учёба в общеобразовательной школе давалась девочке с трудом. Училась в основном на тройки и четверки. Сначала она планировала стать адвокатом, но позже остановила выбор на театральной академии в Санкт-Петербурге.

В 2004 получила роль в фильме «Статский советник», где заменила утверждённую ранее Оксану Акиньшину . Также снималась в «Тайнах следствия», «Крыльях империи», «Мажоре» и других фильмах.

У Эмилии были серьёзные отношения с Даниилом Спиваковским . Молодые люди познакомились на Канском кинофестивале. Через несколько лет они расстались из-за того, что Эмилия не хотела переезжать из Санкт-Петербурга в Москву.

В 2012 вышла замуж за однокурсника Эрнеста Тимерханова , с которым встречалась ещё в студенческие годы.

В 2014 они развелись. Ещё был роман с Иваном Батаревым. Их отношения, как и предыдущие прошли испытания и молодые люди так и не вступили в брак.

Девушка верит, что когда-нибудь обязательно встретит своего мужчину и родит детей. Ей также СМИ приписывали роман с Иваном Ургантом , однако, как оказалось, они просто друзья детства. Эмилия Спивак очень любит Италию и уже несколько лет изучает итальянский язык.

Лучшим средством для красоты и здоровья считает хороший сон. Именно он помогает ей справиться с усталостью после напряжённой работы.