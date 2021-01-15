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Романы рыжеволосой звезды «Тайн следствия» 

New Magazine 2 часа назад
Романы рыжеволосой звезды «Тайн следствия»
Фото: Instagram
Эмилия Спивак— талантливая российская актриса. Она родилась в 1981 году и является продолжателем актёрской династии. С детства девочка росла очень скромной и боялась заговорить с взрослыми. Её отец— театральный режиссёр, он и сейчас руководит «Молодёжным театра на Фонтанке», а мама— домохозяйка и непубличный человек.
Родители воспитывали дочь очень разносторонней, отец занимался с ней актёрским мастерством и сценической речью. В школьные годы она посещала различные кружки и занималась спортом.
Учёба в общеобразовательной школе давалась девочке с трудом. Училась в основном на тройки и четверки. Сначала она планировала стать адвокатом, но позже остановила выбор на театральной академии в Санкт-Петербурге.
В 2004 получила роль в фильме «Статский советник», где заменила утверждённую ранее Оксану Акиньшину. Также снималась в «Тайнах следствия», «Крыльях империи», «Мажоре» и других фильмах.
У Эмилии были серьёзные отношения с Даниилом Спиваковским. Молодые люди познакомились на Канском кинофестивале. Через несколько лет они расстались из-за того, что Эмилия не хотела переезжать из Санкт-Петербурга в Москву.
В 2012 вышла замуж за однокурсника Эрнеста Тимерханова, с которым встречалась ещё в студенческие годы.
В 2014 они развелись. Ещё был роман с Иваном Батаревым. Их отношения, как и предыдущие прошли испытания и молодые люди так и не вступили в брак.
Девушка верит, что когда-нибудь обязательно встретит своего мужчину и родит детей. Ей также СМИ приписывали роман с Иваном Ургантом, однако, как оказалось, они просто друзья детства. Эмилия Спивак очень любит Италию и уже несколько лет изучает итальянский язык.
Лучшим средством для красоты и здоровья считает хороший сон. Именно он помогает ей справиться с усталостью после напряжённой работы.
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Звёзды , Даниил Спиваковский , Иван Ургант , Эрнест Тимерханов , Эмилия Спивак , Оксана Акиньшина
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