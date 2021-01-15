Чем известен Алекс Малиновский, друг Сергея Лазарева 

В последнее время в СМИ часто обсуждается дружба Сергея Лазарева с другим певцом и известной личностью — Алексом Малиновским . Что же известно об этом представителе шоу-бизнеса?

Деятельность Александра весьма разнообразна. Он лауреат премий Face Thet Award и P&M Russia look, запомнился как участник шоу «Голос», а также имеет бизнес — занимается блокчейном. Биография знаменитости имеет и другие интересные факты.

Многим известно, что у Алекса есть брат-близнец Григорий. Молодые люди много времени проводят в спортзале. Результат тренировок впечатляет — оба имеют отличные фигуры. Григорий не пошел в шоу-бизнес, а выбрал для себя другой путь — он профессионально занимается боксом. Также он успел дважды жениться, в отличие от своего брата Александра.

В 2012 году Алекс засветился на шоу «Голос». Хит, который он исполнил — «Беловежская пуща». Стоит отметить, что он не произвел должного впечатления на трех судей. Мнение Александра Градского даже было более чем невысоким, он назвал Малиновского «бездарностью». Однако певцу удалось впечатлить другую знаменитость — Диму Билана , который остался в восторге от его манеры исполнения.

Благодаря его симпатии Алекс прошел в следующий этап проекта. В целом же ему удалось дойти до ¼ финала. Примечательно, что после он высказался о своем наставнике Билане весьма нелестно, отметив, что не научился от него ничему полезному.

Кардинально противоположным является мнение Малиновского относительно его другого наставника — Николая Баскова

Именно от него ему посчастливилось получить творческие уроки в шоу-бизнесе. Сотрудничество оказалось весьма плодотворным — в результате возникли такие хиты как «Я тебя не отдам», «Сумасшедшая любовь», «Пойдем со мной». Однако через пять лет совместная работа артистов была прекращена. При этом дружеские отношения у Малиновского с Басковым сохранились до сих пор.