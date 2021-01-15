Малышева объяснила смерть Грачевского из-за коронавируса 

По ее словам, смерть режиссера связана с тем, что он долгое время лечился от меланомы, в том числе проходил химиотерапию. Малышева охарактеризовала такую онкологию как «самый злокачественный вид рака».

«В таких ситуациях любая инфекция может быть фатальной», — констатировала телеврач.

«Очень-очень-очень жаль. Он был очень светлым человеком», — написала Малышева, выразив соболезнования в связи с кончиной Грачевского. Она задалась вопросом, что же теперь будет с главным проектом режиссера, «Ералашем», и добавила: «Горько».

Ранее о смерти Грачевского высказалась звезда юмористического коллектива «Уральские пельмени» Илана Юрьева . Она назвала режиссера легендой и заметила, что была рада возможности поработать вместе с ним в проектах.

Борис Грачевский умер вечером 14 января. Причиной стали осложнения после перенесенного коронавируса. Грачевский был одним из основателей «Ералаша», с 2002 года занимал пост худрука киножурнала. 18 марта ему исполнился 71 год.