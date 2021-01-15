Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶

Малышева объяснила смерть Грачевского из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Малышева объяснила смерть Грачевского из-за коронавируса
Фото: @malysheva.live
Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила, почему художественный руководитель детского видеожурнала «Ералаш» Борис Грачевский умер из-за коронавируса. Об этом она сообщила в комментарии к своему посту в Instagram.
По ее словам, смерть режиссера связана с тем, что он долгое время лечился от меланомы, в том числе проходил химиотерапию. Малышева охарактеризовала такую онкологию как «самый злокачественный вид рака».

«В таких ситуациях любая инфекция может быть фатальной», — констатировала телеврач.

«Очень-очень-очень жаль. Он был очень светлым человеком», — написала Малышева, выразив соболезнования в связи с кончиной Грачевского. Она задалась вопросом, что же теперь будет с главным проектом режиссера, «Ералашем», и добавила: «Горько».
Ранее о смерти Грачевского высказалась звезда юмористического коллектива «Уральские пельмени» Илана Юрьева. Она назвала режиссера легендой и заметила, что была рада возможности поработать вместе с ним в проектах.
Борис Грачевский умер вечером 14 января. Причиной стали осложнения после перенесенного коронавируса. Грачевский был одним из основателей «Ералаша», с 2002 года занимал пост худрука киножурнала. 18 марта ему исполнился 71 год.
Видео дня. Женщины, в существование которых трудно поверить
Последние новости
Германия разрешила немедленно достраивать «Северный поток-2» Германия разрешила немедленно достраивать «Северный поток-2» В Москву поставили 10 миллионов пар использованных медицинских перчаток В Москву поставили 10 миллионов пар использованных медицинских перчаток В России выявили 24 715 новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 24 715 новых случаев заражения коронавирусом
Женский форум
Звёзды , Илана Юрьева , Елена Малышева , Борис Грачевский
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщины, в существование которых сложно поверить
07:06
Женщины, в существование которых сложно поверить
Здоровье
Как выглядят российские звезды без макияжа
13:29
Как выглядят российские звезды без макияжа
Звёзды
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
03:02
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
Звёзды
Как звезды встретили Новый год
07:57
Как звезды встретили Новый год
Звёзды
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
00:32
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
Звёзды
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
09:54
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
Звёзды
Что стало с забытыми звездами 90-х
04:31
Что стало с забытыми звездами 90-х
Звёзды
Что на самом деле видит слепой человек
06:22
Что на самом деле видит слепой человек
Здоровье
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
07:23
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
Дом и сад
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
00:34
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение