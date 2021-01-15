Как выглядят мама и сестра юмориста Александра Гудкова 

Вчера на шоу «ЧБД» вышел очередной выпуск, гостем которого стал экс-звезда «Камеди Вуман» Александр Гудков . Телеведущий заранее подготовился перед походом на шоу к комикам, которые любят «потроллить новых гостей».

37-летний Гудков заранее попросил свою маму дать краткую характеристику каждому из участников. Ситуация вышла довольно смешной, поклонники оценили юмор мамы Александра и даже отметили, что были бы не против увидеть женщину в роли ведущей этого популярного шоу.

Сам юморист в ходе разговора рассказал смешную историю, которая произошла с ним, его мамой и сестрой Наташей в Юрмале несколько лет назад. Это место чета Гудковых считает местом «своей силы», куда ежегодно отправляются семьей, так сказать «зарядиться энергией».

Сестра

Мы решили показать, как выглядит родительница комика и его старшая сестра Наташа. Александр рано остался без отца, поэтому его главная поддержка и опора сегодня это мама и сестра.

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Наташа старше своего известного брата на шесть лет, когда-то она вместе с Сашей начинала играть в «КВН». 42-летняя Наталья проживает и работает в столице. Она замужем, но детей пока что нет. Сестра шоумена внешне похожа на него.

Мама

Маме известного юмориста и актера Гудкова — Раисе Санне 66 лет. Она, несмотря на сегодняшний успех сына, по-прежнему не считает его занятие несерьезным. Он признавался, что мама даже немного стесняется его неординарной работы, ведь по ее мнению мужчина должен работать на заводе.

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Однако у Александра в последнее время карьера стремительно пошла вверх, что отражается на его заработке. Любимый сын и брат не забывает про своих родных женщин и помогает им материально, в таком составе они часто отправляются на отдых.